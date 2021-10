Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Beteiligten, eine davon schwer verletzt++

Oldenburg (ots)

Am 21.10.2021 gegen 13.08 Uhr kam es im Ortskern Friedrichsfehn, auf der L 828, zu einem Unfall mit 3 beteiligten PKW. Ursächlich hierfür war ein Vorfahrtsverstoß. Hiernach hat eine Unfallbeteiligte beim Ausfahren aus einer untergeordneten Nebenstraße die auf der Friedrichsfehner Straße in Richtung Edewecht fahrende Fahrerin einer A-Klasse übersehen. Es kam hierdurch trotz eines umgehend vorgenommenen Ausweichmanövers zu einer Kollision der vorgenannten PKW. Die Fahrerin der A-Klasse ist dabei in den Gegenverkehr -Fahrtrichtung Oldenburg- geraten und dort mit der Fahrerin einer entgegenkommenden C-Klasse kollidiert. Unfallbedingt wurden zwei Personen verletzt, eine davon mit Kopfverletzungen schwer. Letztere wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An allen beteiligten PKW entstand erheblicher Sachschaden, geschätzt ca. 25.000 Euro. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Friedrichsfehner Straße war für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Umleitungsempfehlungen wurden kommuniziert.

