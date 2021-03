Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Marktplatz

Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter stahlen am Montag (22.03.202) die Geldbörse einer 68-jährigen Olfenerin aus dem Einkaufswagen.

Die 68-Jährige hatte während ihres Einkaufs beim Supermarkt Aldi in Olfen (Marktplatz) ihre Tasche mit ihrer Geldbörse an den Einkaufswagen gehangen. Den Diebstahl an sich, der sich zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr zugetragen haben muss, bemerkte sie nicht. Erst an der Kasse fiel ihr der Verlust ihrer Geldbörse auf.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Hier der dringende Hinweis der Polizei:

Lassen Sie ihre Geldbörse niemals unbeaufsichtigt und hängen Sie ihre Handtasche niemals an den Einkaufswagen.

Tragen Sie ihre Geldbörse möglichst nah am Körper!

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell