Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter stahlen am gestrigen Morgen (22.03.2021, 09.45 Uhr) einer 76-jährigen Dülmenerin die Geldbörse aus dem Einkaufswagen.

Zuvor hatte die Dülmenerin im Realmarkt auf dem Quellberg in Dülmen eingekauft. An ihrem Auto wollte sie nun die Einkäufe umladen. Dazu legte sie ihre Geldbörse in das kleine Fach am Einkaufswagen.

Während des Packens sei eine unbekannte Frau auffällig nahe an ihrem Fahrzeug vorbei gelaufen.

Die Geschädigte habe sich noch gewundert und direkt danach den Verlust ihrer Geldbörse festgestellt. Die vermutliche Täterin konnte sie jedoch nicht mehr sehen. Sie beschreibt die junge Frau wie folgt:

- etwa 20 Jahre, - ca. 160 cm groß, - lange dunkle Haare und - bekleidet lediglich mit einem rosa Kleid.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell