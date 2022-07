POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.07.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Brand in einem Mehrfamilienhaus. Wolfenbüttel, Lindener Straße, 08.07.2022, 00:30 Uhr. Zur Vorfallzeit kam es zu einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Lindener Straße. Die schnell eingetroffenen Rettungskräfte der Feuerwehr bekämpften professionell den Brand und verhinderten dadurch eine Ausweitung des Feuers. Die Hausbewohner ...

