Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.07.2022.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen eines versuchten sexuellen Missbrauches eines Kindes.

Salzgitter-Bad, Am Salgenteich, Parkanlage, 06.07.2022, 16:45 Uhr.

Das hiesige Fachkommissariat ermittelt wegen des versuchten Missbrauchs eines Kindes.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll ein derzeit unbekannter Täter einen unter zehnjährigen Jungen unter einem Vorwand in ein Gebüsch gelockt und hier versucht haben, diesen auszuziehen. Der Junge habe sich jedoch gewehrt und konnte anschließend flüchten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, vermutlich 30 bis 39 Jahre, rasierter Kinnbart, Brille, vermutlich schwarz und eckig, hellblauer Kapuzenpullover, die Kapuze über den Kopf gezogen, hellblaue lange Hose.

Die Polizei fahndete nach dem flüchtenden Täter.

Für die Polizei haben Sachverhalte mit Kindern als Opfer eine hohe Priorität in der Sachbearbeitung. Aus diesem Grund wird die Polizei auch an relevanten Orten Präsenz zeigen.

Zeugen bittet wir, sich entweder an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0, oder auch an die Beamten in Salzgitter Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/1897-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell