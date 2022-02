Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl und EC-Kartenbetrug: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Mit der gestohlenen EC-Karte einer Bochumerin hat ein Unbekannter im November 2021 Bargeld abgehoben. Mit richterlichem Beschluss fahndet die Polizei in Bochum nun mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndung/73873

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist die Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Der Unbekannte wird beschuldigt, am 17. November 2021 gegen 11 Uhr mit einer zuvor entwendeten EC-Karte unberechtigt Bargeld an einem Geldautomaten an der Castroper Straße abgehoben zu haben.

Wer kennt den abgebildeten Mann? Das Bochumer Kriminalkommissariat 15 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4605 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell