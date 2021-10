Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Pfinztal-Berghausen - Jugendliche legen Verkehrszeichen auf Bahngleise - Polizei sucht Zeugen

Pfinztal-Berghausen (ots)

Drei Jugendliche wurden dabei beobachtet, als sie am Sonntagnacht gegen 00.30 Uhr in der Gewerbestraße in Berghausen zwei Verkehrszeichen der dortigen Absperrung entfernten und diese auf die Straßenbahngleise legten.

Eine herannahende Straßenbahn überfuhr die Verkehrsschilder, wurde hierbei aber nicht beschädigt. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung der Polizei konnten die Täter entwischen.

Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 zu melden.

