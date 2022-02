Polizei Bochum

POL-BO: Nach Autokollision geflüchtet - Polizei sucht Zeugen!

Bochum / Wattenscheid (ots)

Am gestrigen 13. Februar ist es nach einer Fahrzeugkollision an einer Einmündung in Wattenscheid zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Autofahrer (77) wurde dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 14 Uhr der 77-jährige Bochumer mit seinem Pkw die Meesmannstraße in Richtung Südstraße. An der Einmündung "Am Gartenkamp" wollte er nach links auf diesen einbiegen. Dabei kam von links ein Auto und kollidierte mit seiner linken Fahrzeugseite. Der Pkw setzte zurück und entfernte sich in Richtung Rensingstraße. Zeugenangaben zufolge flüchtete der Wagen über die Autobahn 43.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Senior leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

An der Unfallörtlichkeit wurde das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs aufgefunden. Die Ermittlungen hierzu hat das Bochumer Verkehrskommissariat aufgenommen.

Zeugen, die weitere Angaben machen können und insbesondere die unfallflüchtige Fahrerin oder der unfallflüchtige Fahrer mögen sich bitte beim Bochumer Verkehrskommissariat zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell