Polizei Bochum

POL-BO: Pkw bleibt nach Verkehrsunfall auf der Seite liegen - Frau (61) verletzt

Bochum (ots)

Am Freitagnachmittag, 11. Februar, gegen 15 Uhr wurde eine Frau (61, aus Bochum) bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Dahlhausen verletzt. Ihr Pkw kippte nach dem Aufprall auf die Seite, die Frau musste ins Krankenhaus.

Eine 61-jährige Bochumerin befuhr mit ihrem Pkw die Dr.-C.-Otto Straße aus Richtung Essen kommen in den dortigen Kreisverkehr ein. Dort kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Sperrgeländer. In der Kassenberger Straße überquerte sie die Mittelinsel einschließlich der Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Zaun. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite und blieb so liegen.

Die Bochumerin erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Gegenstand der Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat wird unter anderem sein, ob möglicherweise ein internistischer Notfall zu dem Verkehrsunfall geführt haben könnte.

Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Kreisverkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme einschließlich der Bergung des Fahrzeugs bis rund 17 Uhr gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell