Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Schwerer Unfall durch Geisterfahrer

ABSCHLUSSMELDUNG

Ottersweier (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall durch einen Falschfahrer am Morgen des 7. März auf der A5 bei Ottersweier sind die Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden abgeschlossen. Diese konnten jedoch nicht mehr zu Tage bringen, an welcher Stelle der Unfallverursacher falsch auf die Autobahn auffuhr oder möglicherweise sogar auf dieser wendete. Über die im Fahrzeug verbauten technischen Systeme konnten aufgrund des Zerstörungsausmaßes ebenfalls keine weiteren Erkenntnisse zum Unfall- und Vorunfallgeschehen erlangt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde die Unfallakte nun der Staatsanwaltschaft übersandt. Während beide Todesopfer in deren Heimatländer überführt wurden, befinden sich drei Unfallbeteiligte noch in deutschen Krankenhäusern für weitere medizinische Behandlung. Von Lebensgefahr wird derzeit nicht mehr ausgegangen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell