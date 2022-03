Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Ohne Fahrerlaubnis mit dem Roller unterwegs

Rust (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel am Sonntagabend ein mit zwei Personen besetzter Roller in der Zollhausstraße auf. Der Fahrer wurde kurz vor 23 Uhr mehrfach durch Anhaltesignale aufgefordert anzuhalten. Er flüchtete in Richtung Baggersee Kappel, wendete und lenkte wieder Richtung Rust. Im Meisenweg konnte er festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Da der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, gelangte auch der Besitzer des Rollers zu Anzeige wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell