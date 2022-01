Polizei Düren

POL-DN: Ersthelfer und Schutzengel bei Unfall auf der L 218

Heimbach (ots)

Heimbach - Möglicherweise ist es dem behertzem Eingreifen eine Ersthelfers zu verdanken, dass es am Neujahrsmorgen bei einem Verkehrsunfall im Bereich Vlatten nicht noch zu einem gravierenderen Ausmaß gekommen ist.

Nach den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen war ein 79 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Heimbach mit seinem PKW gegen 09:20 Uhr auf der Landesstraße 218 in Richtung Vlatten unterwegs. Augenscheinlich kam er dabei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und prallte im Anschluss gegen einen Baum. Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbei fahrender 37 Jahre alter Mann aus Ratingen war dann Ersthelfer und Schutzengel zugleich. Er barg den verletzten Fahrzeugführer aus seinem Fahrzeug. Dieses fing kurz danach Feuer und geriet in Brand. Der verletzte Heimbacher musste nach Erstversorgung am Unfallort zur weiteren medizinischen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt werden. Der PKW wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht

