POL-DN: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Linnich (ots)

Linnich - Für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Linnich begann das Jahr 2022 mit einem Schock. Kurz nach Mitternacht mussten sie ihre Wohnungen in einem Gebäude an der Rurallee verlassen, da ein 29 Jahre alter Mitbewohner seine Wohnung in Brand gesetzt hatte.

Gegen 00:10 Uhr wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses durch den 29 Jahre alten Verursacher des Brandes selber auf seine, offensichtlich vorsätzliche Brandlegung in seiner Wohnung, aufmerksam gemacht. Möglicherweise ist es nur diesem Umstand zu verdanken, dass durch das Brandgeschehen im Anschluss keine Personen zu Schaden gekommen sind. Alle anwesenden Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten. Die Wohnung des Brandverursachers, die sich im zweiten Obergeschoss des 6-Familienhauses befindet, wurde jedoch erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Auch ein weitere Wohnung wurde durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen.

Da bei dem 29-Jährigen eine gesundheitliche Beeinträchtigung, welche ihn zu seiner Tat veranlasst haben könnte, nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er der Polizeiwache Jülich zugeführt. Dort erfolgte, über einen hinzugezogenen Arzt im Beisein des zuständigen Ordnungsamtes, eine genauere erste ärztliche Einschätzung. Eine Einweisung in die LVR-Klinik zur weiteren Abklärung wurde im Anschluss befürwortet und veranlasst.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind eingeleitet und dauern an.

