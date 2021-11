Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Auseinandersetzung zwischen Bewohnern

Schifferstadt (ots)

Am 25.11.2021, gegen 17:00 Uhr, kam es zwischen einem 39-jährigen und einem 31-jährigen Bewohner einer Unterkunft An der Rettungswache zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde der 39-Jährige durch den 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Beim Aufsuchen der Örtlichkeit verhielt sich der 31-jährige Beschuldigte aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten. Da der Mann in bedrohlicher Weise auf die Polizisten losging, wurde dieser auf dem Boden fixiert. Da sich der 31-Jährige nicht beruhigte und sich weiterhin aggressiv zeigte, wurde dieser in Gewahrsam genommen.

