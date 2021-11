Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

Speyer (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es Beamtinnen und Beamten der Polizei Speyer gestern kurz vor Mitternacht fünf Männer des Fahrraddiebstahls zu überführen. Die Männer waren gerade dabei sich in der Iggelheimer Straße an den am Bahnhof Speyer Nord-West abgestellten Fahrrädern zu schaffen zu machen, als sie einen Streifenwagen erblickten und flüchteten. Die Diebe, die ein Fahrrad entwendet hatten, konnten letztlich gestellt werden. Gegen die in Speyer wohnenden Männer im Alter von 21 bis 30 wurde ein Strafverfahren eingeleitet

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell