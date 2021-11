Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots)

In eine Verkehrskontrolle geriet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 01:00 Uhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer. Die Fahrt war für den Mann aus Neustadt in der Auestraße jedoch beendet, denn er war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Amfetamin. Eine Blutprobe soll Aufschluss über die Höhe der Drogenkonzentration geben. Aufgrund seiner fehlenden Fahrerlaubnis wurde bereits ein Strafverfahren eingeleitet.

