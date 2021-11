Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen und Geschädigte einer Körperverletzung gesucht

Otterstadt (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwoch gegen 18:00 Uhr in der Speyerer Straße gegenüber einem Supermarkt. Aus einem Opel Zafira mit ausländischem Kennzeichen sollen sechs Personen gestiegen sein, die auf zwei Fußgänger am Straßenrand eingeschlagen haben. Unmittelbar nach der Körperverletzung sei das Fahrzeug samt der Beschuldigten wieder davongefahren. Da sich auch die beiden geschädigten Männer von der Örtlichkeit entfernten, werden diese gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, werden ebenfalls gebeten, sich an die Polizei Speyer zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell