Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch in Geschäftsräume

Speyer (ots)

Während ein Einbruch in ein Café in der Maximilianstraße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch scheiterte, gelang es Unbekannten gestern Abend gegen 22:00 Uhr in ein Baumaschinengeschäft in der Werkstraße einzubrechen und Treibstoff zu entwenden. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen, die in der Nacht von 23.11.2021 auf 24.11.2021 im Bereich der Maximilianstraße oder am 25.11.2021 im Bereich der Werkstraße verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

