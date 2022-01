Polizei Düren

POL-DN: Einbruchsversuch in Gaststätte gescheiter - Polizei nimmt Verdächtige fest

Düren (ots)

Düren - In der Nacht zu Silvester hat die Polizei unmittelbar nach einem Einbruchsversuch in eine Gaststätte in Düren zwei Personen in Tatortnähe angetroffen und festgenommen.

In der Nacht zu Freitag gegen 04:30 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über einen möglichen Einbruch in eine Gaststätte an der Einmündung Nideggener Straße / Zülpicher Straße im Stadtgebiet Düren.

Die unmittelbar entsandten Polizeikräfte konnten beim Eintreffen an der Tatörtlichkeit ein zerstörtes Fenster ausmachen, welches offensichtlich zum Einstieg in die Lokalität genutzt wurde oder genutzt werden sollte. Im Nahbereich konnte die Polizei zwei Männer im Alter von 17 und 18 Jahren antreffen. Diese gaben zwar an mit der Tat nicht zu tun zu haben, jedoch ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass diese Aussage möglichgerweise nicht zutreffend war. So war unter anderem an der Kleidung eines der Männer eine Beschädigung zu erkennen, die möglicherweise beim Versuch das zerstörte Fenster zu überwinden entstanden sein könnte.

Die beiden Männer, die bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten sind und nach derzeitigem Kenntnisstand über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügen, wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern momentan an. Es ist beabsichtigt die beiden Männer im Verlaufe des Neujahrtages einem Haftrichter vorzuführen.

