POL-DN: Festnahme nach Hehlerei

Niederzier (ots)

Zeugen beobachteten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie mehrere Personen Kraftstoff aus einem Linienbus abzapften.

Gegen 00:49 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei verdächtigte Beobachtungen auf einem Parkplatz an der Jülicher Straße. Demnach hielten sich an einem dort geparkten Linienbus mehrere Personen mit Kanistern auf. Die Polizei traf an einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Parkplatzes drei männliche Personen an. Außerdem fanden sie 27 mit Diesel befüllte Kanister vor. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass mindestens eine der angetroffenen Personen, ein 42 Jahre alter Mann aus Niederzier, mehrmals widerrechtlich Kraftstoff aus dem Linienbus abzapfte und diesen anschließend verkauft hat. Die Gesamtumstände führten zu einer vorläufigen Festnahme des Mannes. Ihm wird gewerbsmäßige Hehlerei vorgeworfen.

