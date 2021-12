Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher sind wählerisch

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in einen Getränkemarkt in der Mainzer Straße eingedrungen. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Bei der Tür handelt es sich um eine Notausgangstür. Deshalb entdeckte das Personal den Einbruch erst am Montagabend und erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei. Möglicherweise verschafften sich die Einbrecher bereits über das Wochenende Zugang zu dem Markt.

Sie entwendete überwiegend Spirituosen aus dem hochpreisigen Segment und entkamen unerkannt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. |mhm

