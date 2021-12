Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb verliert Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Weil er seinen Geldbeutel in verloren hat, konnte die Polizei einen amtsbekannten Mann des Diebstahls überführen. Am Dienstagmorgen erschien ein 25-jähriger Mann auf der Dienststelle um einen Diebstahl aus seinem Pkw anzuzeigen. Zwischen Samstag und Dienstag wurde ihm ein hochwertiges Feuerzeug aus der Mittelkonsole entwendet. Das Fahrzeug war wahrscheinlich unverschlossen von dem Mann abgestellt worden. Das Kuriose: auf dem Beifahrersitz fand der Mann einen Geldbeutel, der nicht ihm gehörte. Darin enthalten war der Ausweis des vermeintlichen Diebes. Neben dem Ausweis fanden die Beamten vermutlich weitere Diebesgut in Form Geld in unterschiedlicher Währung. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

