Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Poller beschädigt und abgehauen

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag einen Unfall in der Stettiner Straße in Enkenbach-Alsenborn beobachtet haben, dort ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Poller gefahren. Der Poller ist aus der Verankerung gerissen worden und konnte zusammen mit Teilen des vermutlichen Unfallfahrzeuges einige Meter weiter im Gras gefunden werden Der Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt, er hatte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die am Montag, etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |elz

