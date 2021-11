Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Außenspiegel geklaut?

Kaiserslautern (ots)

Der Außenspiegel eines geparkten Autos ist am Montag in der Straße "An der Emilsruhe" gestohlen worden. Der Halter des betroffenen Fahrzeugs meldete den Diebstahl am späten Nachmittag.

Nach Angaben des Mannes hatte er den VW am Vormittag gegen 10 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 26 abgestellt. Am Nachmittag gegen 16.20 Uhr stellte er fest, dass der Spiegel auf der Fahrerseite nicht mehr da war. Zeugen, die Hinweise geben können, wer sich in der Zwischenzeit an dem Pkw zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell