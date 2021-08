Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Pkw kippt auf Parkplatz nach Unfall um

Betzdorf (ots)

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kommt der 55-jährige Fahrer eines Toyota Pickup Geländewagens am 07.08.21, ca. 07:00 Uhr auf dem LIDL Parkplatz in der Betzdorfer Wilhelmstraße mit dem rechten Vorderrad seines Fahrzeuges auf einen Anfahrtsschutz an einer Parkplatzlaterne. Das Fahrzeug wird hierdurch ausgehebelt, kippt aufgrund des ungünstigen Schwerpunktes um und bleibt auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer wird bei dem Unfall nicht verletzt, aber das Fahrzeug dürfte aufgrund der großflächigen Beschädigung einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten haben. Die Schadenshöhe dürfte im oberen vierstelligen Bereich liegen.

