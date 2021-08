Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei schwer- und einer leichtverletzten Person.

57635 Hasselbach (ots)

Ein 28jähriger Mann befuhr am Abend des 06.08.2021 mit seinem PKW eine Nebenstraße in Hasselbach und beabsichtigte dort auf die Bundesstraße 8 aufzufahren. Hierbei mißachtete er die Vorfahrt einer 22jährigen PKW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge der 28 Jährige leicht- sowie die Fahrerin und Beifahrerin (58 Jahre) im gegnerischen Fahrzeug schwerverletzt wurden. Der entstandene Sachschaden wird von hier auf etwa 20.000,-EUR geschätzt, die B 8 war für ca. 2 Stunden vollgesperrt. DRK und Feuerwehr waren ebenfalls im Einsatz.

