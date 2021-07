Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Verkehrsunfall/ Radfahrerin schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Eine 29-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstagmorgen (01. Juli 2021) gegen 07.45 Uhr den Radweg der ´s-Heerenberger Straße (B 220) in Richtung Niederlande. In Höhe der Querungshilfe fuhr die Radfahrerin auf die Fahrbahn. Sie wollte die B220 queren und wurde von einem in gleiche Richtung fahrenden Auto erfasst. Die 29-jährige Emmericherin erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 28-jährige Fahrerin des Mitsubishi Colt aus Emmerich blieb unverletzt, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die `s-Heerenberger Straße bis 08.45 Uhr zur Unfallaufnahme. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell