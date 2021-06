Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schule zum wiederholten Mal von Einbrechern aufgesucht -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Sonntagmorgen (20.06.2021) hat der Hausmeister der Schule in der Westerwaldstraße festgestellt, dass in das Schulgebäude eingebrochen wurde. Bereits in der Vergangenheit hatten unbekannte Täter die Schule von aufgesucht. Dieses Mal sind die Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (18.06.2021) und dem Sonntagmorgen in das Gebäude gelangt. Sie stiegen zunächst über ein Fenster ein. In der Folge wurden zahlreiche Räume und die darin befindlichen Schränke durchsucht. Zum Teil brachen die Täter hierzu die Türen gewaltsam auf.

Zur Beute liegen bislang noch keine Angaben vor.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

