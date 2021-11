Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfälle auf glatten Straßen

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Auf winterglatten Straßen ist es am Montagmorgen zu mehreren Unfällen gekommen. Bei den meisten blieb es glücklicherweise bei Blechschäden. Zweimal kam es bei Auffahrunfällen zu leichten Verletzungen.

Zu dem ersten Unfall kam es kurz nach 6 Uhr in Mehlingen in der Ludwigstraße. Eine 30-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Skoda Rapid aus Richtung Ortsmitte kam, wollte an der Einmündung nach links auf die L401 abbiegen. Dabei kreuzte sie jedoch die Fahrbahn eines Opel Corsa, der von links kam und Vorrang gehabt hätte.

Auf der winterglatten Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die anschließend beide stark beschädigt auf dem Seitenstreifen der Landesstraße liegen blieben; beide mussten abgeschleppt werden.

Sowohl die Skoda-Fahrerin als auch der 34-jährige Opel-Fahrer zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu; sie wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Zwischen Otterberg und Otterbach krachte es gegen 7.15 Uhr. Beteiligt waren ein Lkw, ein Linienbus und ein Pkw.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen musste der 45-jährige Fahrer des Lkw auf seinem Weg in Richtung Otterbach verkehrsbedingt bremsen, weil es vor ihm zu einem Rückstau kam. Der nachfolgende Linienbus konnte auf der winterglatten Fahrbahn keine Vollbremsung machen und prallte auf das stehende Fahrzeug. Und auch der dahinter fahrende Renault Clio kam auf der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Bus auf.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Bus und Pkw mussten allerdings abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die L387 nur einseitig befahrbar, so dass es im Berufsverkehr zu langen Rückstaus kam.

In der Gegenrichtung kam es gegen 7.35 Uhr ebenfalls zu einem Auffahrunfall, an dem ein Bus beteiligt war. Mehrere Fahrzeuge, die in Richtung Otterberg fuhren, mussten verkehrsbedingt bremsen. Der Fahrer des nachfolgenden Busses bremste zwar auch, kam aber auf der glatten Fahrbahn nicht mehr zum Stehen. Er prallte auf einen Peugeot und schob diesen auf den davor stehenden Transporter, der dadurch seinerseits nach vorne geschubst wurde und gegen einen stehenden Pkw stieß.

Drei Fahrer klagten anschließend über Schmerzen; zwei ließen sich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus bringen, der dritte wollte selbständig zum Arzt gehen.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Blechschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist nicht bekannt.

Auch im Kaiserslauterer Stadtgebiet kam es gegen 7.40 Uhr zu einem Unfall, der auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurückzuführen war. Der 20-jährige Unfallverursacher hatte nach derzeitigen Einschätzungen seine Geschwindigkeit nicht der Witterung angepasst. Als er in der Fischerstraße auf seinem Weg in Richtung Spittelstraße ein Fahrzeug entdeckte, das auf der rechten Fahrspur stand, konnte der junge Fahrer nicht mehr bremsen und fuhr auf den stehenden Mercedes auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. |cri

