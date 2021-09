Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Frau mit Kleintransporter verunglückt

Grabow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter ist am Donnerstagmittag auf der B 191 bei Karstädt eine 53-jährige Frau verletzt worden. Die Fahrerin war auf gerader Strecke aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und durch einen angrenzenden Graben gefahren. Dabei kippte der Kleintransporter auf die Seite. Die alarmierte Feuerwehr befreite die Fahrerin anschließend, da sie sich eine Hand eingeklemmt hatte und sich selbst nicht mehr befreien konnte. Sie wurde anschließend medizinisch behandelt. Am Kleintransporter entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 191 an der Unglücksstelle voll gesperrt werden.

