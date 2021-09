Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: BAB 24 nach Verkehrsunfall voll gesperrt (Erstmeldung)

Wittenburg / Stolpe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Zarrentin ist die Autobahn derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen sind mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, darunter auch ein LKW. Nach bisherigen Informationen soll es Verletzte geben. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell