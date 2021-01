Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Weißer Opel-Lieferwagen aus Parkhaus gestohlen

Homberg (ots)

Homberg Diebstahl eines Lieferwagens Tatzeit: 22.01.2021, 12:50 Uhr bis 23.01.2021, 02:30 Uhr Einen weißen Opel Compo-Lieferwagen stahlen unbekannte Täter aus dem Parkhaus an der Wallstraße. Die Täter begaben sich zu dem geparkten Lieferwagen und entwendeten diesen auf nicht bekannte Weise. Der gestohlene Lieferwagen hat das amtliche Kennzeichen HR-ST 3333. Das Fahrzeug hat einen Wert von 13.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

