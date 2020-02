Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Scheinkauf überführt Tatverdächtigen

Rostock (ots)

Am 17. Februar 2020 stellte die Rostocker Polizei gemeinsam mit dem Hinweisgeber einen 41-jährigen deutschen Tatverdächtigen, der bereits über mehrere Monate in einem Baumarkt in Lütten Klein verschiedene Gegenstände gestohlen hat.

Der Geschäftsführer des Baumarkts informierte die Polizei darüber, dass seit November 2019 immer wieder derselbe Mann Diebstahlshandlungen im Markt vornimmt. Dieser jedoch bislang noch nicht gestellt werden konnte. Der Mann soll die gestohlene Ware sodann über ein gängiges Verkaufsportal anbieten. Nachdem der Geschäftsführer sich beim Tatverdächtigen telefonisch als Kaufinteressent zeigte, vereinbarten beide Männer ein Treffen für den Kauf der Ware.

Kurz vor 18.00 Uhr erschien der Tatverdächtige am Treffpunkt in Lütten Klein und hatte die vermeintlich gestohlene Ware in der Hand. Dabei handelte es sich um einen eingeschweißten Akku-Schrauber. Sofort kamen die eingesetzten Polizeibeamten hinzu und stellten den Tatverdächtigen.

Während des Einsatzes wurden der Tatverdächtige und dessen Wohnung durchsucht. Am Körper wurden verschiedene Betäubungsmittel und ein Pfefferspray gefunden. In der Wohnung fand die Polizei neben weiteren illegalen Drogen auch eine Vielzahl diverser Werkzeuge in Originalverpackungen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen bezüglich des versuchten Diebstahls, Betrugs und zum Verstoß Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Alle aufgefundenen und sichergestellten Gegenstände werden nunmehr auch mit der Auflistung aller gestohlenen Waren des Baumarkts abgeglichen. Der Tatverdächtige ist der Polizei bereits mehrfach bekannt und ist Konsument berauschender Mittel.

