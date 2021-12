Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Dienstagabend in der Mannheimer Straße einen Fußgänger angefahren hat und anschließend geflüchtet ist. Zeugen, die gegen 20.40 Uhr im Bereich Hilgardring - Mannheimer Straße - Gaustraße - Ländelstraße - Mainzer Straße unterwegs waren und das Fahrzeug des Unfallverursachers gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Bislang ist bekannt, dass der 21 Jahre alte Fußgänger aus der Gaustraße kam und die Mannheimer Straße am Fußgängerüberweg in Richtung Ländelstraße überqueren wollte. In diesem Moment näherte sich aus Richtung Hilgardring ein Pkw, dessen Fahrer den Fußgänger offenbar komplett übersah - er erfasste ihn mit unverminderter Geschwindigkeit, so dass der junge Mann durch die Luft geschleudert wurde und anschließend verletzt liegen blieb. Zeugenberichten zufolge, verringerte der Fahrer nach dem Zusammenstoß nur kurz seine Geschwindigkeit, gab dann aber wieder Gas und flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Kaiserbrunnen.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Mercedes CLK oder ein ähnliches Fahrzeug (vermutlich mit KL-Kennzeichen) handeln. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Der verletzte 21-Jährige wurde unterdessen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist er sozusagen mit einem "blauen Auge" davongekommen: Er erlitt eine Platzwunde am Kopf, Schürfwunden an Fuß und Bein sowie diverse Prellungen. |cri

