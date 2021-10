Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Fahrradfahrer stürzt schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 24.10.2021, gegen 17:15 Uhr, ist ein Fahrradfahrer bei Herrischried schwer gestürzt. Der 20-jährige, der keinen Radhelm trug, zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in eine Klinik. Er dürfte mit seinem Pedelec alleinbeteiligt auf der Straße vom Hornbergbecken in Richtung Hornberg zu Fall gekommen sein.

