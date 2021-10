Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Gemeinsame Kontrolle - Schwerverkehr und Handynutzung im Mittelpunkt

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 22.10.2021, führte die Polizei an der B 31 bei Titisee-Neustadt eine großangelegte Verkehrskontrolle durch. Während die Experten der Verkehrspolizei aus Freiburg und Waldshut-Tiengen sowie der BAG (Bundesamt für Güterverkehr) vor allem den Schwerverkehr unter die Lupe nahmen, achtete das Polizeirevier Titisee-Neustadt flankierend auf die Handybenutzung während der Fahrt. Die Kontrolle führte zur Anzeige von insgesamt sieben bedeuteten Verstößen im Bereich des Güterverkehrs, darunter Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften, Ladungssicherung oder Lenkzeiten. Der Verdacht auf eine illegale Beschäftigung eines Lkw-Fahrers und eines illegalen Aufenthaltes im Bundesgebiet ergaben sich in weiteren Fällen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zwölf Fahrerinnen und Fahrer wurden angezeigt, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon in den Händen hielten. Darüber hinaus wurden mehrere Verwarnungen ausgesprochen, überwiegend wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes.

