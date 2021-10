Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Spiegel abgetreten

Denzlingen: Unfallflüchtiger Golffahrer

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch: Spiegel abgetreten

In der Nacht auf Samstag, den 23.10.2021, sollen mehrere junge Männer gegen 03:15 Uhr im Papiergässle unterwegs gewesen sein. Eine Zeugin beobachtete, wie aus der Gruppe heraus eine männliche Person an einem geparkten Pkw einen Außenspiegel mit einem kräftigen Tritt vorsätzlich beschädigte. Trotz sofortiger Fahndung konnte die Polizei den flüchtig gegangenen Tatverdächtigen nicht mehr auffinden. Bei näherer Nachschau wurden dann im Papiergässle weitere beschädigte Außenspiegel an geparkten Autos festgestellt.

Die Polizei bittet auch weitere Zeugen sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden. Telefon: 07681/4074-0.

Denzlingen: Unfallflüchtiger Golffahrer

Am Freitag, den 22.10.2021, parkte ein junger Mann seinen schwarzen Mercedes in der Markgrafenstraße, Höhe Haus Nr. 125. Der Wagen stand dort zwischen 21:30 und 21:45 Uhr ordnungsgemäß geparkt in Höhe der Tanzschule. In diesem kurzen Zeitraum muss jemand zwischen den rechts geparkten Autos und dem links befindlichen großen Gewerbekomplex bei der Vorbeifahrt zu dicht nach rechts gekommen sein. Wie die derzeitigen Ermittlungen zeigen war es ein älterer VW Golf, der dann den geparkten Mercedes der Länge nach streifte und beträchtlichen Sachschaden verursachte. Leider meldete sich der oder die Verantwortliche nicht beim Autobesitzer und auch nicht bei der Polizei, weshalb diese nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Wer Angaben zu dem Fluchtfahrzeug, einem VW Golf 3, vermutlich helle Farbe, geben kann, möge sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Das Fahrzeug dürfte auf der rechten Seite Beschädigungen aufweisen. Telefon: 07681/4074-0.

