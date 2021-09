Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B256

Neuwied (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall, auf der B256 in Fahrtrichtung Rengsdorf, sind in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt 8 Menschen verletzt worden. Nach aktuellem Stand wurde, kurz vor der Anschlussstelle Neuwied-Niederbieber/Oberbieber, ein PKW touchiert, anschließend gerieten beide PKW's ins Schleudern und kamen von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision wurden mindestens 3 Personen schwer und 5 weitere Personen leichtverletzt. Die Unfallursache und nähere Klärung des Unfallgeschehens sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die B256 musste in Richtung Rengsdorf für den Zeitraum der Unfallaufnahme für insgesamt 2 Stunden voll gesperrt werden. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werde gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell