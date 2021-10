Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßliches versuchtes Raubdelikt unter Jugendlichen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.10.2021, gegen 17:00 Uhr, soll es in der Fußgängerzone von WT-Tiengen zu einem mutmaßlichen versuchten Raubdelikt unter mehreren Jugendlichen gekommen sein. So sollen drei Tatverdächtige zwei Jugendliche auseinander gedrängt und versucht haben, einen Rucksack zu entreißen. Als dies misslang, sollen zwei der drei Tatverdächtigen unter Vorhalt von Messern die Herausgabe von Geld verlangt haben. Die beiden angegangen Jugendlichen konnten kurz nacheinander in einen nahen Drogeriemarkt flüchten. Geld wurde nicht erbeutet, auch wurde niemand verletzt. Die verständigte Polizei konnte zwei der drei Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung antreffen. Die beiden Jungs im Alter von 13 und 15 Jahren wurden nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen dauern an. Personen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Tel. 07761 934-500, zu melden.

