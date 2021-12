Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Ellen

Niederzier (ots)

Am gestrigen Nachmittag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Reitweg in Ellen.

Zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr waren die Bewohner der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung nicht Zuhause. Diese Zeit nutzten Unbekannte, hebelten die rückseitig gelegene Balkontür auf und gelangten so ins Innere der Wohnung. Sie durchsuchten die Räume, öffneten Schubladen und Schränke und entwendeten Bargeld und Elektroartikel. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten diese bei der 110 zu melden.

