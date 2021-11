Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Katalysator entwendet

Euskirchen (ots)

In der Lotharstraße verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zugang zum Innenraum eines BMW und entwendeten diverse, fest verbaute Gegenstände und Fahrzeugteile.

In der Reinaldstraße in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen die Scheibe eines BMW eingeschlagen und Kleingeld im Wert aus der Mittelkonsole entwendet.

In Palmersheim in der Brunhildestraße entwendeten Diebe im Zeitraum Dienstag (16 Uhr) bis Mittwochmorgen (7.15 Uhr) aus einem BMW das Multifunktionslenkrad sowie das im Fahrzeug verbaute Navigationsgerät inklusive der dazugehörigen Elektronik.

Ihren Volkswagen stellte eine Frau am in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Annaturmplatz in Euskirchen ab. Ein Unbekannter sägte den Katalysator aus dem Auspuffstrang und entwendete diesen.

In allen Fällen hat die Polizei Euskirchen die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell