Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall mit Flucht: Suche nach Zeugen

Kall-Sistig (ots)

Am vergangenen Montag (15.11.2021), gegen 14.28 Uhr, bog ein Pkw aus Richtung Wollenberg kommend am Umspannwerk nach rechts in die Landstraße 203 in Fahrtrichtung Hellenthal ab.

Da er vermutlich nur mit bevorrechtigtem Verkehr von links gerechnet hat, bog der Wagen ab, obwohl sich von rechts ein Pkw näherte, der gerade auf der Gegenfahrbahn ein anderes Fahrzeug überholte.

Um nicht frontal mit dem Abbieger zusammenzustoßen, wich der Überholer nach rechts aus und streifte das andere Fahrzeug mit seiner Beifahrerseite.

Zu einem Kontakt mit dem Abbieger ist es nicht gekommen.

Die Beifahrerin im überholenden Fahrzeug hat sich nachträglich verletzt gemeldet. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist zurzeit nur bekannt: grau/brauner Pkw, vermutlich Kombi.

Die Polizei Euskirchen bittet um sachdienliche Hinweise und Meldungen von weiteren Zeugen, telefonisch unter 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell