Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannte zetteln Schlägerei auf einer Party an

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 1:40 Uhr meldete eine Jugendliche eine Schlägerei auf einer privaten Party in der Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz. Drei Unbekannte stifteten Unfrieden, da sie nicht hereingelassen wurden. Ebenfalls sollen sie aggressiv geworden sein, weil niemand ihnen Drogen verkaufen wollte. Als ein 22-jähriger Partygast die unbekannten Störenfriede vom Grundstück verweisen wollte, wurde er wohl von diesen gemeinschaftlich geschlagen und getreten. Hierbei verlor er einen Zahn und seine getragene Zahnspange wurde beschädigt. Der Partygast musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weiter sollen die Unbekannten einen anderen 20-jährigen Partygast mit einem Messer bedroht haben. In der Folge fielen diverse Beleidigungen und Drohungen. Als die Polizei eintraf waren die drei Täter bereits auf der Flucht. Zeugen, die Hinweise zu den drei Tätern geben können, werden vom Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, gebeten, sich zu melden.

