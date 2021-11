Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Verkaufsautomat aufgebrochen - rund 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten unbekannte Täter einen in der Hofener Straße in Bönnigheim stehenden 24h-Verkaufsautomaten. Den Unbekannten gelang es Lebensmittel in geringem Wert zu entwenden. Die Versuche an weitere Nahrungsmittel bzw. an die Kasseneinheit zu gelangen, scheiterten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, zu melden.

