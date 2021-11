Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Hauseingangstüre eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141-18 5353, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür in der Neuen Straße geben können. Die Türfüllung wurde von unbekannten Tätern am Sonntag gegen 21:30 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und zerbrach.

