Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Pkw zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand zwischen Freitag 17.00 Uhr und Samstag 16.00 Uhr einen in Murr in der Riedstraße abgestellten Pkw Ford. Dabei richtete er einen Sachschaden von circa 4.000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen sich unter 07144 900-0 zu melden.

