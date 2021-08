Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Drei Unfälle mit Personenschaden

Hattingen (ots)

Am 11.08. ereigneten sich im Hattinger Stadtgebiet drei Unfälle, bei denen insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden. Gegen 05:40 Uhr missachtete ein 42-jähriger Herner in der Hüttenstraße beim Linksabbiegen die rot zeigende Ampel. Sein Pkw Peugeot kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 67-jährigen Bochumers. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus verbracht. Gegen 09:50 Uhr übersah ein 55-jähriger Hattinger in seinem Pkw VW beim Anfahren vom Fahrbahnrand der Blankensteiner Straße einen von hinten nahenden Pkw Skoda, geführt von einer 32-jährigen Hattingerin. Diese wurde bei der folgenden Kollision leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, ihr Pkw wurde abgeschleppt. Gegen 16:40 Uhr setzte ein 61-jähriger Hagener seinen Kleintransporter Mercedes Im Vogelsang im Eingangsbereich des dortigen Klinikums zurück. Dabei übersah er eine 83-jährige Dame aus Solingen, die durch die Berührung des Fahrzeugs stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Sie wurde direkt vor Ort ärztlich versorgt.

