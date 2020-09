Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfall mit Verletzten

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Samstag, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt ein Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden (ca. 19.000EUR). Ein 39-jähriger, sowie ein 22-jähriger PKW-Fahrer befuhren nacheinander die Ludwigshafener Straße in Richtung Pfalzring. Kurz vor der Kreuzung bremste der 39-Jährige ab, um auf einen Parkplatz abzubiegen. Der nachfolgende 22-Jährige fuhr auf den abbiegenden PKW auf. Durch den Zusammenstoß trugen die beiden Fahrer, sowie die jeweiligen Insassen Schmerzen im Kopf-/Nackenbereich davon. Eine ärztliche Behandlung war an der Unfallstelle nicht notwendig. Beide Fahrzeuge waren durch das Unfallgeschehen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren bezüglich einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

