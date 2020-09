Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Taschendiebstahl

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstag, den 17.09.2020, gegen 11:30 Uhr, hielt sich eine 85-jährige Frau in einem Modegeschäft im Gewerbegebiet in Mutterstadt (An der Fohlenweide) auf. Während dem Anprobieren von Kleidungsstücken stellte die Frau ihre Handtasche mit Geldbeutel ab. An der Kasse bemerkte die Dame, dass ihre Handtasche geöffnet war und der Geldbeutel entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Seitens der Polizei werden folgende Hinweise gegeben: - Lassen Sie Ihre Wertsachen nie aus den Augen - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

