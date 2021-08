Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Telefonbetrüger erneut erfolgreich

Schwelm (ots)

Am 09.08. gegen 14 Uhr meldete sich eine männliche Person telefonisch bei einer 87-jährigen Schwelmerin. Der Mann gab sich als Polizeibeamter, zugehörig zum Raubdezernat, aus und berichtete von einer kürzlich erfolgten Festnahme zweier Tatverdächtiger in der Nachbarschaft der Dame. Es gäbe eine ganze Bande, die auch mit Angestellten von Bankinstituten zusammen arbeiteten. Daher solle die Schwelmerin lieber ihre Wertsachen aus dem Schließfach nehmen, er werde jemanden entsenden, der die Wertsachen in polizeiliche Verwahrung nehme. Erst nachdem eine unbekannte männliche Person die Wertgegenstände an der Haustür der Dame abgeholt hatte, wurde das Telefongespräch beendet, sodass die Dame ihren Sohn verständigen konnte. Die Polizei rät: Machen Sie am Telefon niemals Angaben zu ihren persönlichen Verhältnissen. Legen Sie bei verdächtigen Anrufen auf! Übergeben Sie Wertgegenstände niemals an der Haustür oder durch "Abstellen" an Ihnen unbekannte Personen. Informieren Sie Ihre Verwandten und Bekannten über die diversen "Geschichten" der Telefonbetrüger und vereinbaren Sie Verhaltensweisen.

